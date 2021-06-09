Нужны презинтаци к урокам

Добрый день уважаемые дамы и господа есть потребность в презентациях к урокам.

Все презентации должны быть выдержанны в едином стили ,

кол-во 5-10 штук

Все презентации делаются для детей к урокам .

Более конкретно предлагаю обсуждать по телефону вид

Мы даем сайт с какого надо взять информацию оформление и подача это уже Ваше.

Прошу указать стоимость 1 презентации и цена за 10-15 штук

очень желательно ваше портфолио с готовыми работами !

Спасибо за внимание и жду Ваши предложения