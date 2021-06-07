Нужна презентация к диплому для предзащиты, 10-15 слайдов, обязательно актуальность, цель, задачи, общие сведения, аналитика и выводы. Без сплошного текста с хорошей графической составляющей. Желательно выполнить за 2-3 дня.
Сделать презентацию по медецмне
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