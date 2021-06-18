Сделать простенькую презентацию

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Закрыт42 заявки1706 просмотров

Нужно за сегодня сделать простую презентацию. Тему и подробности укажу исполнителю.

4 года назад
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Дмитрий 
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