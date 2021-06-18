Оформить презентацию в Keynote

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Завершен4 заявки422 просмотра

Добрый день! Очень нужен помощник, чтобы оформить красиво презентацию психолога в Keynote. Всего 19 слайдов, все ключевые мысли уже внесены, с вас только красивое оформление.

Требования:

1. Придерживаемся цветов с 1-го слайда, все остальное (шрифты\графику на ваш вкус)

2. В презе есть ссылки на картинки, которые подобрал автор. Их обязательно вставить на слайд картинками.

3. Местами нужно будет подобрать прикольные картинки с юморком\мемы

По срокам - нужно сдать сегодня к ночи. Оставляйте отклики, портфолио или примеры своих работ и стоимость.

p.s. Если сработаемся буду частенько заказывать презы у вас.

4 года назад
werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ppinkkry
Руслана 
22 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо Руслане за то что откликнулась помочь с презентацией в очень сжатые сроки. Оформление отличное, постоянно была на связи, все сделано ровно как я хотел. Рекомендую, осень ответственная.
Очень приятный заказчик! Правильная и понятная постановка задачи, оплата в срок без опозданий.

Заявки фрилансеров

Кристина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
ppinkkry
Руслана 
22 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Дарья
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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