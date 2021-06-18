Оформить презентацию в Keynote

Добрый день! Очень нужен помощник, чтобы оформить красиво презентацию психолога в Keynote. Всего 19 слайдов, все ключевые мысли уже внесены, с вас только красивое оформление.

Требования:

1. Придерживаемся цветов с 1-го слайда, все остальное (шрифты\графику на ваш вкус)

2. В презе есть ссылки на картинки, которые подобрал автор. Их обязательно вставить на слайд картинками.

3. Местами нужно будет подобрать прикольные картинки с юморком\мемы

По срокам - нужно сдать сегодня к ночи. Оставляйте отклики, портфолио или примеры своих работ и стоимость.

p.s. Если сработаемся буду частенько заказывать презы у вас.