Необходимо разработать драфт Гугл-презентации

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Закрыт20 заявок759 просмотров

Необходимо разработать темплейт Гугл-презентацииКол-во слайдов 17-20В презентации нужно использовать фирменный стиль компании, мы предоставим примеры и всю необходимую информациюОплата проекта будет обсуждаться при личном общении 

4 года назад
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