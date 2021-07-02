Требуется доработка коммерческого предложения в Adobe InDesign. На основе имеющейся презентации необходимо создать новое КП на 13 слайдов с текстами, иконками и иллюстрациями. Срок выполнения — 2-3 дня. Обсуждение деталей задания обязательно по микрофону в Skype.
Оформление текстового документа
Нужна помощь в оформлении документа ворд/гугл док в фирменном стиле. Дизайн делать не нужно, все готово.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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