Необходимо создать страницу с отсчетом времени

Необходимо создать страницу для интернет магазина, которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина.

А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, сделать счетчик времени. Поставить все это на хостинг.

Как все это будет выглядеть пишем в ветке проекта либо в ЛС.

Так же указываем сроки, стоимость.

В ЛС, асю, скайп, почту писать не по проекту не стоит, отвечать все равно не буду.

С уважением, DanilaEjov