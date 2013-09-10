Необходимо создать страницу с отсчетом времени

ПрезентацииЗавершен4 заявки252 просмотра
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Необходимо создать страницу для интернет магазина, которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина.

А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, сделать счетчик времени. Поставить все это на хостинг.

Как все это будет выглядеть пишем в ветке проекта либо в ЛС.

Так же указываем сроки, стоимость.

В ЛС, асю, скайп, почту писать не по проекту не стоит, отвечать все равно не буду.

С уважением, DanilaEjov

12 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KoXGen
Кирилл 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
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