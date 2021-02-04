Оформитель-визуализатор

Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики. Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник. Пишите, пожалуйста, цену за слайд. ...