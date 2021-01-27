Презентация

ПрезентацииЗакрыт22 заявки790 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек с опытом создания fashion презентаций, либо с высокой оценкой собственного потенциала 

Текст презентации с заказчика , с исполнителя только очень стильный и качественный визуал. Презентация магазина женской дизайнерской одежды для ТРЦ, около 10 слайдов.

Только с похожими кейсами.

3 года назад
vos3kova
29 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать презентацию для проекта

    Вечер добрый, требуется разработать презентацию на 12-17 слайдов по проекту. Техническое задание отсутствует, референсы как и доп информацию получит выбранный специалист. Прошу откликается только фрилансеров имеющих релевантные примеры работ. Уважаемые студии просьба не беспокоить. Бюджет ...

    Презентации20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Профессионально оформить\апгрейдить уже имеющуюся презентацию

    Необходимо профессионально оформить уже имеющуюся презентацию - коммерческое предложение. Использовать дизайнерские шрифты, в слайдах со списками сделать иконки инфографики.

    Презентации21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходима презентация

    Необходимо сделать презентацию 7-10 слайдов. Заявки пользователей без отзывов и на площадке менее 6 месяцев, будут удаляться.

    Презентации24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать слайд-шоу

    Нужно сделать слайд-шоу из фотографий с подписями с красивыми эффектами появления текста и фоток для дня рождения. Сдать в формате видео. Графика особая не нужна, просто сделать со вкусом и приятно для просмотра пожилым людям. ...

    Презентации38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать Питч презентацию

    Нам нужно сделать  питч-презентацию чтобы презентовать и пригласить луюдей в бота телеграм. У нас есть художники, и дзайнеры. Нам нужен генератор креативных идей, чтобы правильно презентавать бота!

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать видео-мануалы по сайту с захватом экрана

    Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то" Есть подробный гайд со скринами в doc формате Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ) Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать продающую презентацию Цифрового продукта

    Ищется профи в создании продающих презентаций цифровых продуктов (вебинары). Необходимо подготовить презентацию для вебинара по теме "Бизнес на маркетплейсах". Часть материала есть (видео и текстовый документ), но бОльшую часть необходимо подбирать и согласовывать. Рассматриваются только ...

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать, видео 3D презентацию на тему автозапчастей

    Необходимо сделать, видео 3D презентацию на тему автозапчастей, наш сайт [url=http://parus-auto.com/]parus-auto.com[/url], презентация будет крутиться на главной странице в слайдере, пример видео прикрепил [url=https://youtu.be/09-70Yo704I]https://youtu.be/09-70Yo704I[/url], это видео нашего конкурента, сделать что то подобное и эффектное. Предлагайте свои цены.

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3д видео Коттедж

    3д видео презентация коттеджа в лесной местности. Анимация камеры, возможно автомобиля. Дневная и ночная сцены, общая продолжительность ролика не более 2 мин. Дикторский голос уже есть. Стиль должен быть реалистичным, хороший рендер.

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    3 года назад