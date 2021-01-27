Вечер добрый, требуется разработать презентацию на 12-17 слайдов по проекту. Техническое задание отсутствует, референсы как и доп информацию получит выбранный специалист. Прошу откликается только фрилансеров имеющих релевантные примеры работ. Уважаемые студии просьба не беспокоить. Бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек с опытом создания fashion презентаций, либо с высокой оценкой собственного потенциала
Текст презентации с заказчика , с исполнителя только очень стильный и качественный визуал. Презентация магазина женской дизайнерской одежды для ТРЦ, около 10 слайдов.
Только с похожими кейсами.
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