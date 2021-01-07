Нужно сделать слайд-шоу из фотографий с подписями с красивыми эффектами появления текста и фоток для дня рождения. Сдать в формате видео. Графика особая не нужна, просто сделать со вкусом и приятно для просмотра пожилым людям. Фоток примерно 40 штук. Надо сделать по две-три в ряд (слайд), экранов получится примерно 15.

Сдать работу к 28.01