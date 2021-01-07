Необходима презентация

Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то" Есть подробный гайд со скринами в doc формате Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ) Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм