SMMAWEN

Георгий SMMAWEN

 
21 годБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Транскрибатор
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Презентация
Отличный заказчик, всегда на связи,рекомендую
Хороший исполнитель, делает в кратчайшие сроки и самое главное качественно.
Ответный отзыв
Luco
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$9
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Покупатель очень адекватный человек. Был очень рад работать с Вами! Думаю будем еще сотрудничать!
Всё сделал отлично!
Ответный отзыв