$10
Необходимо сделать презентацию +-7 слайдов
Презентации1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Необходимо сделать презентацию +-7 слайдов
Необходимо сделать презентацию 7-10 слайдов. Заявки пользователей без отзывов и на площадке менее 6 месяцев, будут удаляться.
Необходимо профессиональное мнение дизайнера. Указать на ошибки, возможные изменения, добавления элементов и прочее.(Сам дизайн перешлю кандидатам)
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Читайте ТЗ, если остались вопросы, пишите в ЛС.