Презентация в docs.google.com/presentation

Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики. Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник. Пишите, пожалуйста, цену за слайд. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая презентация ( 12 слайдов )в docs.google.com/presentation.
Нужно сделать её аккуратной и хорошо передающе суть.
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