Дизайн презентации

Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики.

Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник.

Пишите, пожалуйста, цену за слайд. И прилагайте примеры презентаций.

Без цены и примеров не рассматриваю!

Спасибо за понимание.