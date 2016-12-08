Презентация несет конкретную задачу – показать компанию ООО «НТЭК Сила Сибири» в качестве поставщика КОМПЛЕКСА услуг по обеспечению топливом организаций, пользующихся автономными источниками энергоснабжения. Дизайн с использованием фирменного стиля и логотипа компании. ...
Презентация для проекта
Несложная презентация для проекта, оказывающего информационные услуги
Заявки фрилансеров
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