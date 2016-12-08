Требуется разработка 3х презентаций в формате pptx

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок209 просмотров

Требуется дизайн презентации, структура презентации и тексты есть, рисунки и графика есть.

Формат презентации

10 страниц - укажите цену

15 старниц - укжите цену отдельно на 15 страниц

30 станиц - укжите цену отдельно на 30 страниц

прикладывайте примеры ваших работ - дизайна

интересует высокое качество работы, современная стилистика и подача материала

инфографика

после завершения работы - требуется оформление презентации для портфолио на мокапах.

8 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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