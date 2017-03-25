Создание презентации

Презентация несет конкретную задачу – показать компанию ООО «НТЭК Сила Сибири» в качестве

поставщика КОМПЛЕКСА услуг по обеспечению топливом организаций, пользующихся

автономными источниками энергоснабжения.

Дизайн с использованием фирменного стиля и логотипа компании. В приложении то, что на сегодня сделано по этому вопросу.

Подготовить презентацию в 3-х форматах:

- исходник, чтобы мы самостоятельно могли вносить изменения в презентацию (для дальнейшей работы)

- исходники для печати в типографии

- версия для электронной рассылки (PDF)Нужно создать презентацию.