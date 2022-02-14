Презентация в power point

Необходимо подготовить дизайн презентации о компании и услугах, которые предоставляются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна презентация для института на тему:морфология и орудия труда передковых форм (австралопитеки, хомо хабилис, хомо эректус, неандерталец.).
- Похожие заказы
- Презентации8 заявокЗакрыт2 года назад
Есть презентация, для неё записан видеоурок из трёх частей! Нужно сделать склейку презентации с видеоурокомПрезентации24 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Тематика массажа один слайд рассказывает о стоунтерапии, и как влияет, другой о креольском массаже палочками. И третий слайд и классическим массаже с картинками. И 4слайд это прайс классического массажа. Волосистая часть головы - 400 ...Презентации1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется технический писатель для разрабатываемой нами системы. У нас имеется техническая презентация с описанием, которую нужно переписать техническим языком. Для ознакомления прилагаю первые 3 три страницы технической презентации. Всего 17 страниц, не сплошного текстаПрезентации2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать презентацию с грамотно подобранным шрифтом , цветовой гаммой 10-12 слайдовПрезентации46 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно оформить презентацию о компании в современном интересном дизайне в стилистике ИТ. Шаблон презентации прикрепила. Целевая аудитория: мужчины 35-50 лет, руководители ИТ подразделений, инженеры, системные администраторы. Нужно что-то классическое, лаконичное.Презентации22 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна презентация по конкурентному анализу и рекомендациям для компании на основе анализа - краткие выводы об исследуемой компании, затем по 1 слайду на каждого конкурента (общие выводы, конкурентные преимущества), потом слайды с рекомендациями по ...Презентации14 заявокЗакрыт2 года назад