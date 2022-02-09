Нужна презентация по конкурентному анализу и рекомендациям для компании на основе анализа - краткие выводы об исследуемой компании, затем по 1 слайду на каждого конкурента (общие выводы, конкурентные преимущества), потом слайды с рекомендациями по ...
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Нужно оформить презентацию о компании в современном интересном дизайне в стилистике ИТ. Шаблон презентации прикрепила. Целевая аудитория: мужчины 35-50 лет, руководители ИТ подразделений, инженеры, системные администраторы. Нужно что-то классическое, лаконичное.
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