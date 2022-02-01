Необходимо оформить Google презентации по рабочей тетради

Необходимо собрать презентацию по рабочей тетради выступления специалиста по строительной экспертизе.

Для работы предоставляется рабочая тетрадь с разбивкой текста на слайды. По содержанию есть вспомогательные метки какие слайды рекомендуется сделать в виде инфографики, но исполнитель сам определяет какую информацию оформить в виде картинок, инфографики или оставить в виде текста.

Дизайн должен быть простым. Оформление должно быть занесено шаблоном в Google презентацию для последующего использования. Обязательно: применить логотип, шрифт Roboto 16-18.

Вариант офомления презентации необходимо заранее согласовать перед оформлением всей презентации.

В среднем рабочая тетрадь 50 страниц конвертируется в 100 слайдов. Плюс минус 10-15 - в зависимости от возможности оформить содержание в виде инфографики.

Срок: 4 дня. Ориентировочный бюджет: 2000 на одну презентацию (обсуждаемо).

Ищу исполнителя на 5 презентаций.

Коммуникация: телеграм или чат.