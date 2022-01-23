Записать короткую видео презентацию крипто проекта

Необходимо записать видео/аудио о новом крипто проекте.

На выходе нам необходимо получить 5 файлов:Файл 1 - 50 секунд видео

Файл 2 - 1.10 минут аудио

Файл 3 - 1 минут видео

Файл 4 - 6 минут аудио

Файл 5 - 50 секунд видеоТребования: Обладать ораторским искусством. То есть, его речь должна быть уверенной, энергичной и эффектной. У актера должно быть понимание какие части предложения выделять интонацией, где делать паузы и добавлять жесты. Видео может быть снято на обычный айфон, какое то космическое оборудование ни к чему. Задний фон: зеленка, либо студия с оформленным рабочим местом за компьютером, либо просто дома, но в рабочей комнате за компьютером. Одежда либо casual либо деловой стиль.

Возраст актера - 23-35 лет

Задний план: в идеале зеленый фон. Также подойдет студия с рабочим место за компьютером.Вместе с откликами, пожалуйста, отправляйте видео с вашим участием

Заранее спасибо