Нужна презентация

Проект туристической Экофермы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать презентацию в формате pptx, прикрепить аудио файлы, по содержанию будет подобное, примеры презентации по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1aXd1QTcXiMrhWSlrwtJNnoIoHuxt-wM6?usp=sharing, будет 10 слайдов, cделать по оформлению лучше, текст есть
Завтра нужно до обеда.
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