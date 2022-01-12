Сделать презентацию с граффикой

$80
ПрезентацииЗакрыт15 заявок1256 просмотров
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От вас требуется сделать презентацию по похожему примеру, графика с вас, текст для нее я вам дам

2 года назад
cjcj1973
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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