Сделать презентацию с граффикой

Нужна харизматичная девушка которая запишет видео для рекламы, по примеру, в 2х вариантах. Пример прекрепляю: ﻿ https://mega.nz/file/pd4CHTqJ#KcO96xqveOFDzwjgwOg9omYnq0FXx8E9vsuARKpNdYg Слово в слово говорить не обязательно, главное передать смысл.Видео должно быть в хорошем разрешении. Перед тем как мы вас возмем на ...