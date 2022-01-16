Сделать образовательную/обучающую презентацию по использованию водородных ингаляций

содержанием 120-130 слайдов.

Цель презентации: для образовательных целей

Оформление слайдов; шаблон в фирменном стиле предоставляется

Источники:

Открытые с интернете и сайт водородпомогает.рф

По каждому слайду будет либо текстовое задание с отсылкой на ресурс, либо устное

проговариание по телефону.

Есть материалы с видеодокладов на русском и английском языках, необходимо знание английского

языка.

Слайды и текст: содержание слайдов не должно в полной мере отражать то, что говорит докладчик.

На слайде общая тема, текст к слайду, так, чтобы остановка на слайде была минимум

на 3-5 минут. Слайд должны включать в себя 30 % текста и 70% изображения

Сроки исполнения – 8 календарных дней

Ваша оценка стоимости выполнения работы.