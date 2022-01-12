От вас требуется сделать презентацию по похожему примеру, графика с вас, текст для нее я вам дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать преентацию товаров для сетей. описание текста картинки есть.
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