необходимо создать landing page на Tilda (хотелось бы при участии zero блоков) для презентации оборудования и фирмы.

Занимаемся оборудованием и ПО для индоор рекламы.

Необходимо что-то солидное, и современное. Сайт будет как презентация для руководителей. Работаем с Украиной, планируем расширяться и дальше за рубеж.

Есть презентация которая по сути и будет выступать тз (во вложении), фото материалы предоставим, тексты тоже (но будем рады если есть в команде хороший копирайтер).