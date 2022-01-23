Создание презентации на основе текста (технический текст)

Нужно сделать презентацию на основе текста в программе для виде-презентаций videoscribe.co.Нужно выбрать подходящие картинки из имеющейся базы картинок и разместить на слайдах в соответствии с текстом и временем. Примерно 10 слайдов. Текст на английском - поэтому желательно если с английским нет проблем (всегда можно воспользоваться переводчиком).