Потребуется презентация в пдф и повер поинт, также исходник в ai Презентация в основном по почте будет пересылаться, иногда печататься, поэтому должно походит и для печати Стиль : солидно, дорого, качественно, технологично, красиво К каждому слайду компетенции, добавим ...
Создание презентации на основе текста (технический текст)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать презентацию на основе текста в программе для виде-презентаций videoscribe.co.Нужно выбрать подходящие картинки из имеющейся базы картинок и разместить на слайдах в соответствии с текстом и временем. Примерно 10 слайдов. Текст на английском - поэтому желательно если с английским нет проблем (всегда можно воспользоваться переводчиком).
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