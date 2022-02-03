Сделать дизайн презентации для компании

Потребуется презентация в пдф и повер поинт, также исходник в ai

Презентация в основном по почте будет пересылаться, иногда печататься, поэтому должно походит и для печати

Стиль : солидно, дорого, качественно, технологично, красиво

К каждому слайду компетенции, добавим пример с низу, внизу примеров не будет.

Лого будет на каждом слайде в верху полупрозрачно

Будет 12 слайдов, пример чего хочется поищу, пришлю. Презентация не должна быть колхозной, а должна быть технологичной, как компания) Срок 2-3 дня