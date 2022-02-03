Сделать дизайн презентации для компании

$27
ПрезентацииЗавершен5 заявок890 просмотров
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Потребуется презентация в пдф и повер поинт, также исходник в ai

Презентация в основном по почте будет пересылаться, иногда печататься, поэтому должно походит и для печати

Стиль : солидно, дорого, качественно, технологично, красиво

К каждому слайду компетенции, добавим пример с низу, внизу примеров не будет.

Лого будет на каждом слайде в верху полупрозрачно

Будет 12 слайдов, пример чего хочется поищу, пришлю. Презентация не должна быть колхозной, а должна быть технологичной, как компания) Срок 2-3 дня

2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
2 года назад
$27
2 дня
UAH
Работали во второй раз, сделала отличную презентацию в срок, вносила оперативно правки, рекомендую !
Все отлично, спасибо!
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