Дизайн презентации в sketch / figma

Требуется отрисовать красивую деловую презентацию на 19 слайдов.

В помощь дизайнеру с моей стороны: + Текущая версия презентации, облегчающая понимание смысла слайдов; + Огромная библиотека релевантных графических материалов с Shutterstock; + Исходники текущей презентации и остальных материалов проекта, которые можно брать за основу; + Отсутствие рамок и прямых указаний по расположению элементов;

Формат (строго обязательно): sketch / figma / ai.

Для продолжения коммуникации от Вас жду: - Примеры Ваших лучших работ; - Ценовое предложение; В ответ направлю существующие материалы и тексты слайдов будущей презентации.