Сделать презентацию на 6-8 страниц.

Нужно сделать КП для партнера , в идеале в формате , что бы мы могли легко менять данные партнеров . Либо может общее КП . Рассмотрим любые варианты.
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Необходимо сделать презентацию о влиянии систем самообслуживания на медицину. Текст имеется. Необходимо сделать рерайт текста и оформить презентацию с выделенными тезисами согласно проговоренному плану выступления. Добавить элементы корп. стиля и подобрать картинки сопутствующие смыслу тезиса.
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