Сделать презентацию проекта

ПрезентацииЗакрыт14 заявок597 просмотров
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Нужно сформировать презентацию строительства 10 жилых домов в коттеджном посёлке, описать инфраструктуру, технологию строительства, приложить фотоматериалы и схемы

2 года назад
guest_16442297735222
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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