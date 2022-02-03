Сделать презентацию

ПрезентацииЗакрыт14 заявок761 просмотр
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Нужна презентация по конкурентному анализу и рекомендациям для компании на основе анализа - краткие выводы об исследуемой компании, затем по 1 слайду на каждого конкурента (общие выводы, конкурентные преимущества), потом слайды с рекомендациями по блокам. Всего от 16 до 18 слайдов, включая титульные.

Цель - подготовить презентацию-отчет по конкурентному анализу для руководства о проделанной работе. Хочется, чтобы все было стильно, наглядно, презентабельно

Сроки - уложиться к концу недели. Слайды с текстом есть, его нужно по возможности сжать и оформить.

Рассматриваю только с портфолио, у нас НДА, поэтому исходник скину только тому, кого выберу по итогам просмотра портфолио.

Пишите сразу цену в рублях.

2 года назад
guest_16439840041533
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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