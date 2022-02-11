Сделать презентацию с грамотно подобранным шрифтом , цветовой гаммой 10-12 слайдов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется технический писатель для разрабатываемой нами системы. У нас имеется
техническая презентация с описанием, которую нужно переписать техническим
языком. Для ознакомления прилагаю первые 3 три страницы технической презентации.
Всего 17 страниц, не сплошного текста
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