Презентация слайды с картинками 5 штук одного стиля

$10
ПрезентацииЗакрыт2 заявки671 просмотр
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Тематика массажа один слайд рассказывает о стоунтерапии, и как влияет, другой о креольском массаже палочками. И третий слайд и классическим массаже с картинками. И 4слайд это прайс классического массажа. Волосистая часть головы - 400 шейно - воротниковая зона - 400. Спина - 600. *живот - 500,нижнее конечности - 350 верхние конечности 350 общий массаж всего тела 1200-1800от 30минут до 1,5ч. Противопоказания общие у массажу

2 года назад
guest_16445917294979
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
2 дня
RUBWMZ
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