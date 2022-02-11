Презентация слайды с картинками 5 штук одного стиля

Требуется технический писатель для разрабатываемой нами системы. У нас имеется техническая презентация с описанием, которую нужно переписать техническим языком. Для ознакомления прилагаю первые 3 три страницы технической презентации. Всего 17 страниц, не сплошного текста
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Тематика массажа один слайд рассказывает о стоунтерапии, и как влияет, другой о креольском массаже палочками. И третий слайд и классическим массаже с картинками. И 4слайд это прайс классического массажа. Волосистая часть головы - 400 шейно - воротниковая зона - 400. Спина - 600. *живот - 500,нижнее конечности - 350 верхние конечности 350 общий массаж всего тела 1200-1800от 30минут до 1,5ч. Противопоказания общие у массажу
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