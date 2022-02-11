Презентация слайды с картинками 5 штук одного стиля

Тематика массажа один слайд рассказывает о стоунтерапии, и как влияет, другой о креольском массаже палочками. И третий слайд и классическим массаже с картинками. И 4слайд это прайс классического массажа. Волосистая часть головы - 400 шейно - воротниковая зона - 400. Спина - 600. *живот - 500,нижнее конечности - 350 верхние конечности 350 общий массаж всего тела 1200-1800от 30минут до 1,5ч. Противопоказания общие у массажу