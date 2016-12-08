Промо для фотопроекта

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! 

Мне необходимо создать один промо для фотопроекта в нескольких форматах: 

1. Пост для фейсбука 

2. Шапка для события в фейсбуке 

3. 800px по ширине для еmail рассылки 

А так же нужен промо для фейсбука с розыгрышем в той же стилистике  

Для этого у меня есть описание фотопроекта и moodboard. Готов поделиться этой информацией с кондидатами портфолио которых мне понравится:) 

Срок исполнение до 8 января

8 лет назад
guest_14836878710803
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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