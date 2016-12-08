Презентация несет конкретную задачу – показать компанию ООО «НТЭК Сила Сибири» в качестве поставщика КОМПЛЕКСА услуг по обеспечению топливом организаций, пользующихся автономными источниками энергоснабжения. Дизайн с использованием фирменного стиля и логотипа компании. ...
Промо для фотопроекта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Мне необходимо создать один промо для фотопроекта в нескольких форматах:
1. Пост для фейсбука
2. Шапка для события в фейсбуке
3. 800px по ширине для еmail рассылки
А так же нужен промо для фейсбука с розыгрышем в той же стилистике
Для этого у меня есть описание фотопроекта и moodboard. Готов поделиться этой информацией с кондидатами портфолио которых мне понравится:)
Срок исполнение до 8 января
Заявки фрилансеров
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