Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне необходимо создать один промо для фотопроекта в нескольких форматах:

1. Пост для фейсбука

2. Шапка для события в фейсбуке

3. 800px по ширине для еmail рассылки

А так же нужен промо для фейсбука с розыгрышем в той же стилистике

Для этого у меня есть описание фотопроекта и moodboard. Готов поделиться этой информацией с кондидатами портфолио которых мне понравится:)

Срок исполнение до 8 января