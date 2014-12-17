Сделать красивый макет письма в unisender

Универсальная платежная система подбирает банков-партнеров для сотрудничества. В связи с этим необходимо разработать презентацию, которая наглядно отражала бы все услуги и преимущества нашей системы, а также вызывала бы интерес у банков в сотрудничестве с нами. Требования ...