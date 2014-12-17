Сделать красивый макет письма в unisender

$10
ПрезентацииЗакрыт4 заявки164 просмотра
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нужно сделать красивый макет письма по готовому шаблону в сервисе email маркетинга для рассылки по базе

Макет должен пройти модерацию

работы на 20 минут

плачу 10 долларов

9 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)