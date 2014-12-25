Создание презентации.

$30
ПрезентацииЗавершен15 заявок219 просмотров
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Необходимо создать презентацию в формате PDF.

Подробности в документе "Создание презентации".

9 лет назад
verloren_
Ангелина 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nemokor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий прекрасно справился с поставленной задачей. Огромное ему за это спасибо! Надеюсь, что мы будем сотрудничать и дальше.
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