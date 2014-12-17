Нужна презентация сервиса

ПрезентацииЗакрыт9 заявок175 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать пошаговую презентацию сервиса, суть в том чтобы при нажатии кнопки: "Как купить?" запускалась презентация, показывать на какие кнопки нажимать и что заполнять для получения заказа.

9 лет назад
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад