Создание Flash-анимации

Приветствую вас!

Требуется создать красивый "мультик" во Flash на основании фотографии, которая приложена. Это гаражные ворота, которые открываются как гармошка. Суть этого мультика в том, чтоб продемонстрировать работу этих ворот. Своего рода презентация их работы.

С готовностью выслушаю ваши предложения о том, сколько будет стоить эта работа, сроки изготовления и что для этого требуется.

Большая просьба писать мне в аську 207598689, иначе я не гарантирую, что отвечу.