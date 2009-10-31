Создание Flash-анимации

Приветствую! Сразу говорю: ПИШИТЕ ТОЛЬКО В ПРОЕКТ, все остальные каналы связи будут игнорироваться. Необходимо сделать презентацию в PowerPoint`е. Тема - Завод ЧТЗ. Что я хочу увидеть в презентации: * История завода * Спектр выпускаемой продукции с характеристиками (это основная ...
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Приветствую вас!
Требуется создать красивый "мультик" во Flash на основании фотографии, которая приложена. Это гаражные ворота, которые открываются как гармошка. Суть этого мультика в том, чтоб продемонстрировать работу этих ворот. Своего рода презентация их работы.
С готовностью выслушаю ваши предложения о том, сколько будет стоить эта работа, сроки изготовления и что для этого требуется.
Большая просьба писать мне в аську 207598689, иначе я не гарантирую, что отвечу.
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