Необходимо сделать слайдовую презентацию компании в программе Power Point
Создание маркетинг-кит на заданную тему
Требуется проработка всей графической части: оформление, графика, размещение текста и конечное изготовление электронной версии презентации услуг компании (Маркетинг Кит) в формате PDF. Текст и ТЗ предоставляю.
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