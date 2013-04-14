Создание маркетинг-кит на заданную тему

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка144 просмотра

Требуется проработка всей графической части: оформление, графика, размещение текста и конечное изготовление электронной версии презентации услуг компании (Маркетинг Кит) в формате PDF. Текст и ТЗ предоставляю.

12 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wecodein
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Кирилл отлично справился с заданием, на выходе я получил великолепную презентацию для общения с контрагентами! Работаем дальше!
Отличный заказчик, всегда старался прислушиваться к моему мнению, своевременная оплата, всегда на связи, составляет более чем понятное тз с вайрфреймами.

Заявки фрилансеров

wecodein
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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