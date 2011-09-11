Создание презентации (7-8 слайдов)

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок297 просмотров

Уважаемые коллеги,

необходимо голый и скучный текст оформить в качестве красочной иллюстрированной презентации (без уникальности. картинки для оформлении вполне сгодятся из интернета и публичных банков) из 7-8 слайдов. Нужны просто очень хорошие навыки создания презентаций.

Работа не особо высокохудожественная, т.е. без фанатизма к выполнению и без большого бюджета.

В заявке в обязательном порядке пришлите прямую ссылку на ваши работы по презентации.

Победителя определю около 15-16 по Москве. Работу желательно сдать через максимум 2-3 часа после этого.

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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