Создание презентации для создания приложения под ключ

Необходимо создать презентацию для будущего приложения из слайдов по каждому разделу приложения (начиная от заставки и заканчивая страницей тех поддержки с описанием) - для будущего приложения аналога - «Наш СПБ» (можно скачать в AppStore или Android market)

просто скачиваем приложение и делаем описание каждого раздела. Только вместо Санкт-Петербурга будет город Иваново (Ленинский, Фрунзенский, Советский, Октябрьский район) переделать разбор того приложения под этот город и описать весь функционал