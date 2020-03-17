Создание презентации для создания приложения под ключ

Нужно сделать стильную, выдержанную и деловую презентацию из имеющийся в power point(предоставим на почту), отрисовать где нужно инфографику, иконки и тд. Шаблон и весь текст должен быть редактируемым. Формат А4 для последующей печати. Всего 22 ...
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Необходимо создать презентацию для будущего приложения из слайдов по каждому разделу приложения (начиная от заставки и заканчивая страницей тех поддержки с описанием) - для будущего приложения аналога - «Наш СПБ» (можно скачать в AppStore или Android market)
просто скачиваем приложение и делаем описание каждого раздела. Только вместо Санкт-Петербурга будет город Иваново (Ленинский, Фрунзенский, Советский, Октябрьский район) переделать разбор того приложения под этот город и описать весь функционал
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