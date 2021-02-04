Визуализатор для презентации проекта по навигации

Мы ищем себе визуализатора под проекты.

Мы делаем уличную навигацию серийно и индивидуально и хотим сделать ряд красивых визуализаций для презентации продукции и для использования в презентации.

Есть 5 продуктов которые нужно отвизуализировать, есть чертежи, материалы которые используем и то что должно быть на плоскостях (макеты).

Что нужно для создания визуализаций и сколько это будет стоить - предлагайте цену.