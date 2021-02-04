Визуализатор для презентации проекта по навигации

Добрый день! Необходимо создать презентацию, характеризующую деятельность парка для представления парка, как площадки для проведения фестивалей и мероприятий, а также для привлечения арендаторов и спонсоров в парк. 12-15 слайдов Просьба откликаться фрилансеров, имеющих релевантные работы в ...
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Мы ищем себе визуализатора под проекты.
Мы делаем уличную навигацию серийно и индивидуально и хотим сделать ряд красивых визуализаций для презентации продукции и для использования в презентации.
Есть 5 продуктов которые нужно отвизуализировать, есть чертежи, материалы которые используем и то что должно быть на плоскостях (макеты).
Что нужно для создания визуализаций и сколько это будет стоить - предлагайте цену.
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