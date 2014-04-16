Журнал-каталог продукции

$100
ПрезентацииЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Цель работы - сделать журнал-каталог продукции

Первый этап: сделать разметку страниц, навигацию(лист чая в нижнем углу), написать заголовки.

Второй этап: работа с фото и текстами на страницах каталога.

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Оплата работы 2000 рублей. Если сделаете за 3 дня, то 3000 рублей.

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Описание работы и прототипы:

- Дизайн в стиле презентации(прикреплена. дам в слоях когда начнем делать каталог). Белый фон, черные буквы, много фотографий товаров, ценники на товары + оттенками зеленого заголовки, линии и т.п.

- В правом нижнем углу навигация по каталогу. Чайный лист с написанными на нем словами(белый и черный, зеленый, улун, пуэр, русский чай, добавки в чай, посуда). Наглядно на прикрепленных фото

- Формат страниц А4 книжный.

- Объем 28 страниц.

- В высоту все страницы одинаковые(297мм).

- В ширину первые страницы меньше и чем дальше, тем становятся шире(страницы 1,2,3,4,5-140мм. Стр.6,7-150мм. Стр.8,9-160мм. Стр.10,11,12,13-170мм, Стр.14,15,16,17-180мм, Стр.18,19-190мм, Стр.20,21-200мм, Стр.22,23,24,25,26,27,28-210мм).

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Список страниц

1-обложка

2-О компании,3-10 причин купить

4-наборы чаев,5-наборы с посудой

6-белый чай.7-черный чай

8,9-зеленый чай

10.11-улун

12,13-улун

14,15-пуэр

16,17-пуэр

18,19-традиционный русский чай

20-добавки в чай,21-мед

22,23-посуда

24.25-посуда

26-наборы посуды,27-рекламная страница

28-последняя страница

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10 лет назад
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Дмитрий 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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