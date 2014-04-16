Требуется человек, который сможет красиво сделать инфографик об онлайн-сервисе . Тексты и всю инфу, которую надо оформить, дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы - сделать журнал-каталог продукции
Первый этап: сделать разметку страниц, навигацию(лист чая в нижнем углу), написать заголовки.
Второй этап: работа с фото и текстами на страницах каталога.
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Оплата работы 2000 рублей. Если сделаете за 3 дня, то 3000 рублей.
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Описание работы и прототипы:
- Дизайн в стиле презентации(прикреплена. дам в слоях когда начнем делать каталог). Белый фон, черные буквы, много фотографий товаров, ценники на товары + оттенками зеленого заголовки, линии и т.п.
- В правом нижнем углу навигация по каталогу. Чайный лист с написанными на нем словами(белый и черный, зеленый, улун, пуэр, русский чай, добавки в чай, посуда). Наглядно на прикрепленных фото
- Формат страниц А4 книжный.
- Объем 28 страниц.
- В высоту все страницы одинаковые(297мм).
- В ширину первые страницы меньше и чем дальше, тем становятся шире(страницы 1,2,3,4,5-140мм. Стр.6,7-150мм. Стр.8,9-160мм. Стр.10,11,12,13-170мм, Стр.14,15,16,17-180мм, Стр.18,19-190мм, Стр.20,21-200мм, Стр.22,23,24,25,26,27,28-210мм).
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Список страниц
1-обложка
2-О компании,3-10 причин купить
4-наборы чаев,5-наборы с посудой
6-белый чай.7-черный чай
8,9-зеленый чай
10.11-улун
12,13-улун
14,15-пуэр
16,17-пуэр
18,19-традиционный русский чай
20-добавки в чай,21-мед
22,23-посуда
24.25-посуда
26-наборы посуды,27-рекламная страница
28-последняя страница
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