Исправить ошибку в дизайне

Требуется на сайте http://girls.int.ru а точнее на странице http://girls.int.ru/girls/foto/avril-lavigne-hq-pictures-wallpapers-770.html сделать так чтобы стали независимыми картинка 1187_porn-img2.gif и таблица с рекламой "Самый большой архив ВИДЕО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ в рунете!"

Там проблема в том, что ширина таблицы с рекламой "Самый большой архив ВИДЕО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ в рунете!" зависит от размера присвоенрного картинке 1187_porn-img2.gif (сейчас там width="418"), нужно чтобы таблица с рекламой была растянута на всю длинну, а не на 418.