Обвести чертежи

www.drive-service.ru перед навигаторами с лева есть меню надо написать;"Навигационные мультимедийные центры PHANTOM (высокое разрешение)" и выложить там все головы http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16 там головы ,их все на наш сайт, админка модикс, по ценам и срокам писать сюда