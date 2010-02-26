Нужно перечертить чертежи в Автокад

$30
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Закрыт20 заявок344 просмотра

Есть 4 отсканированных чертежа A3 Подъемник для загрузки вагранки, нужно начертить их в Autocad.

AutoCAD
15 лет назад
sergxrom
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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