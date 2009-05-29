Нужно сверстать 4 страницы в Microsoft Visio и затем,возможно,ещё страниц 10-15.Пишите на vacancies () taitserve.com .
Разработка графического меню для мультимедиа диска
Для информационного мультимедийного диска, посвященного свадебной тематике, требуется создать привлекательное графическое меню (желательно используя программу Auto Play Media Studio).
Меню должно состоять из трех частей, каждая из которых будет содержать отдельный фон.
1) Первая (вводная) страница, которая появляется сразу после запуска диска на компьютере. В этой части содержится название диска, логотип, ссылки на описание диска, на содержание диска, и на контакты компании
2) Содержание диска. Перечисление основых разделов диска и ссылки на подразделы
3) Список поразделов
Подробное ТЗ по запросу.
От Вас информация о сроках и ориентировочная стоимость.
Опыт подобных работ в портфолио желателен.
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