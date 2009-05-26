Чертеж в corel'e

В архиве лежит картинка с заданием. В первой фигуре нужно сделать вертикальный срез и начертить в трех проекциях, во втором рисунке нужно сделать горизонтальный срез и начертить в трех проекциях.

Так же в архиве есть уже готовая похожая работа. Если есть вопросы, спрашивайте в аське 431-763-86три