Перевести изображение в вектор либо Word либо Exel http://narod.ru/disk/8962504000/komm.rar.html так чтобы можно было распчатать четкое изображение. стоимость указывайте. Сергей
Требуется установить код на 18 сайтов DLE
Требуется установить код сапы на 18 сайтов на DLE trial.Надо разнести на 3 блока. СРОЧНО =))) Без опыта установки кода на dle лучше не писать. Оставляйте ваши цены и аськи )))
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